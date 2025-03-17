Онлайн-продажи электросамокатов на Кубани выросли на 270% за год

Продажи электросамокатов на платформе Wildberries в Краснодарском крае в 2024 году увеличились на 270% по сравнению с предыдущим годом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В компании отметили, что рост в регионе превысил общероссийский показатель, который составил 220%. Доля Краснодарского края в общем обороте продаж электросамокатов на платформе составила почти 7%, что примерно на полпроцента больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара отложили введение новых ограничений для кикшеринга. По информации администрации краевой столицы, требуется урегулировать вопрос размещения электросамокатов на улицах путем внесения поправок в ПДД и нормативно-технические документы градостроительства.

Нурий Бзасежев