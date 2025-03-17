Выручка несырьевого бизнеса Кубани за год выросла на 16,4%

Выручка крупных и средних предприятий Краснодарского края, не связанных с нефтегазовой отраслью, в 2024 году составила 7,5 трлн руб., увеличившись на 16,4% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Адыгее несырьевой бизнес увеличил выручку на 20,8%, до 426,1 млрд руб., в Ростовской области — на 7%, до 5,1 трлн руб. В целом по Южному федеральному округу показатель вырос на 12,7%, до 17,1 трлн руб. Доля Кубани составила 43,8% от общей выручки несырьевого сектора ЮФО, Ростовской области — 29,8%, Адыгеи — 2,5%.

По данным Росстата, совокупная выручка крупных и средних предприятий в России за год увеличилась на 16,6%, до 292,2 трлн руб., из которых на ЮФО пришлось 5,8%. Несырьевой сектор в стране показал рост на 16,4%, до 215,3 трлн руб., нефтегазовый — на 17%, до 77 трлн руб.

Наибольший прирост зафиксирован в сфере культуры, спорта и развлечений (+55,5%), административной деятельности (+44%), информационных технологий и связи (+27,5%), гостиничного и ресторанного бизнеса (+18,5%) и торговли (+17,9%).

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, основной импульс прироста пришелся на первое полугодие 2024 года, тогда как во втором темпы роста выручки в ряде отраслей замедлились. В металлургии динамика сократилась в шесть раз, в торговле автотранспортом — в три, в трубопроводном транспорте, оптовой торговле и машиностроении — вдвое, в сельском хозяйстве и строительстве — в 1,5 раза.

Вячеслав Рыжков