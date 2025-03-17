На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Главное управление МЧС России по Кубани объявило штормовое предупреждение из-за ожидаемых заморозков. Согласно прогнозу синоптиков, в ночные и утренние часы 19, 20 и 21 марта местами в южной и центральной частях региона температура воздуха опустится до -3°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Спасатели предупреждают, что похолодание может негативно отразиться на сельскохозяйственных культурах. Под угрозой находятся цветки и завязи плодовых деревьев, а также теплолюбивые растения.

Садоводам и аграриям рекомендовано предпринять меры по защите насаждений. В качестве укрытия для растений специалисты советуют применять полимерную пленку, спанбонд, солому и материалы с низкой теплопроводностью — пузырчатую пленку, гофрированную бумагу или соломенные маты.

При возникновении чрезвычайной ситуации гражданам советуют обращаться по телефонам экстренных служб: 112, 01, 101, 8 (861) 250-60-34.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал благоприятное влияние осадков в Краснодарском крае на урожай. По его словам, в регионе наблюдается дефицит влаги в почве.

Анна Гречко