«Продимекс» открыл новые агротехнологические классы в школах Воронежской области

Торжественное открытие новых агротехнологических классов состоялось в Хохольской и Елань-Коленовской средних школах. Со стороны ГК «Продимекс» в подготовке классов приняли участие Хохольский сахарный комбинат и Елань-Коленовский сахарный завод. Проект реализуется также при содействии Воронежского государственного университета инженерных технологий. Обучаться в этих агротехнологических классах будут нынешние семиклассники.

Фото: ГК «Продимекс»

На открытии класса в Хохольской СОШ директор сахарного комбината Андрей Денисов выразил одобрение 32-м школьникам, выбравшим в качестве направления обучения именно агротехнологию. А профессор ВГУИТ Надежда Кульнева рассказала, что площадкой для ее первой студенческой практики был именно Хохольский сахарный комбинат. Ребята приняли участие в интерактивной игре, где они смогли продемонстрировать, что они знают о сахарной свекле и сахаре, и получили подарки от завода.

В Елань-Коленовской СОШ на открытии агротехнологического класса, в котором будут обучаться 22 школьника, присутствовали генеральный директор Елань-Коленовского сахарного завода Евгений Зирка, ответственный секретарь приёмной комиссии ВГУИТ Наталья Матвиенко, заместитель главы администрации Новохоперского района Константин Петров и многие другие. Гости рассказали ребятам о значимости профессии инженера и о том, насколько важна роль аграрного сектора в нашей стране. Ребята также получили памятные подарки от предприятия.

Сотрудничество между школой, заводом и ВГУИТ, которое продолжается уже не первый год, было закреплено подписанием трехстороннего соглашения. Примечательно, что первым преподавателем в агротехнологическом классе стал молодой специалист Елань-Коленовского сахарного завода, начальник технологической смены Никита Зирка, который несколько лет назад окончил эту школу.

Агротехнологические классы – это реализация образовательной программы, предусматривающей изучение основных агротехнологических предметов в рамках уроков и внеурочных занятий. Педагоги разработали специальную программу «Введение в агротехнологии и инженерию», которая предполагает знакомство с этими научными дисциплинами, а также глубокое изучение естественнонаучных и математических предметов. В выпускных классах ученики смогут выбрать более узкую специализацию – химико-технологическую, с акцентом на химию и математику, или инженерно-технологическую, где основными предметами станут математика, физика и информатика. Внеурочные занятия предполагают знакомство с производством предприятий, которые участвуют в программе.

В ГК «Продимекс» рассказали, что в отличие от агроклассов, где учащихся ориентируют на будущую работу в области растениеводства или животноводства, агротехнологические классы будут готовить будущих специалистов по переработке сырья растительного и животного происхождения. Речь идет о традиционных инженерных профессиях: технолог, инженер-механик, проектировщик и многих других. Большим преимуществом агротехнологических классов является практическая направленность обучения и возможность для школьников непосредственно на заводской практике использовать теоретические знания, полученные в школе.

Открытие агротехнологических классов — это ещё один шаг в большой работе по привлечению внимания школьников к востребованным специальностям, к поступлению в технологические и аграрные вузы, а в будущем и к работе на предприятиях ГК «Продимекс».

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.