Глава Крыма заявил о продолжающихся угрозах подрыва Крымского моста

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают угрожать подрывом Крымского моста, однако полуостров полностью готов к отражению атак. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, сейчас приоритетной задачей для властей остается обеспечение безопасности при проезде моста. В случае возникновения угроз движение по транспортной артерии перекрывается для защиты граждан.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На дороге со стороны Тамани взорвался грузовик с установленным устройством. В результате происшествия погибли пять человек. В феврале 2025 года стало известно, что по делу о теракте потерпевшими были признаны более 90 человек.

Анна Гречко