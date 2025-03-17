В Кашарском районе открылась сельская школа после капремонта

В Ростовской области в Кашарском районе после капитального ремонта открылась сельская школа в с. Каменка. На работы направили 74 млн руб., из которых почти 40 млн выделили из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Капитальный ремонт включал общестроительные и электромонтажные работы, обновление внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации, а также систему отопления. Также установили вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение.

Дополнительно на оснащение школы выделили более 16 млн руб. — мебель для классов, посуду для столовой, интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки, спортивный инвентарь, музыкальный центр и мультимедийный проектор.

Уточняется, что в школе обучаются 65 учеников и 15 воспитанников детского сада. В период ремонтных работ — с марта прошлого года — детей возили в соседнюю школу на автобусе. На данный момент занятия проходят в отремонтированном здании.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в текущем году Ростовская область проведет масштабную модернизацию первичного звена здравоохранения для улучшения качества и доступности медицинских услуг для жителей региона. Обновление коснется около 90 медучреждений, включая капитальный ремонт более 80 объектов, из которых более 30 — поликлиники.

Снежана Стодольская