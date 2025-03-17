Приезжего в Краснодаре осудили за повторные домогательства к ребенку

В Краснодаре перед судом по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней предстал 35-летний житель Брянской области. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, приезжего осудили по ч. 5 ст. 132 УК РФ уже второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2024 года фигурант под предлогом показать собаку завел малолетнюю девочку в свою комнату, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Годом ранее приезжий освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Он провел в колонии строгого режима 13 лет.

Дело расследовало СУ СКР по Краснодарскому краю. Слушания проходили в закрытом режиме.

Суд признал приезжего виновным. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 10 лет.

Вячеслав Рыжков