Суд отказал АСВ в требовании запретить выезд из России топ-менеджерам банка «Донинвест»

Арбитражный суд отказался запретить бывшим топ-менеджерам банка «Донинвест» Алле Калитванской и Светлане Гуленковой выезжать за пределы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Требование запретить выезд заявляло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое считает, что Алла Калитванская и Светлана Гуленкова не должны покидать территорию страны, пока не расплатятся с кредиторами «Донинвеста». Ранее они были признаны ответственными по долгам банка, который обанкротился еще в 2014 году.

Однако, арбитражный суд требование АСВ отклонил. Как сказано в определении суда, по закону должник может быть ограничен в выезде за границу только в случае, если он пытается уклониться от погашения долга. В данном же случае доказательств подобных недобросовестных намерений в отношении Аллы Калитванской и Светланы Гуленковой суду не представлено.

Банк «Донинвест» (Ростов-на-Дону) работал с 1991 года, он был ядром одноименной ФПГ Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Банк прекратил работу в октябре 2014 года, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

За несколько месяцев до отзыва лицензии «Донинвест» перешел под контроль московского бизнесмена Александра Григорьева. Спустя некоторое время он и топ-менеджеры банка стали фигурантами уголовного дела.

В 2019 году Ленинский райсуд Ростова признал их виновными в хищении из банка порядка 750 млн руб. Как было установлено судом, владелец банка организовал вывод денег из кредитной организации под видом заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек Аллу Калитванскую и ее Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали сомнительные кредитные договоры.

В итоге они были признаны виновными в мошенничестве и растрате. Александру Григорьеву Ленинский райсуд назначил девять лет лишения свободы. Алла Калитванская и Светлана Гуленкова получили по семь лет и десять месяцев, впоследствии апелляционный суд уменьшил им сроки на год.

Сергей Иванов