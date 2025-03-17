Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область в апреле

В апреле в Ростовской области магнитные бури продлятся 10 дней подряд, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По прогнозу ученых, первая вспышка геомагнитного возмущения Земли произойдет 5 апреля и будет умеренной — уровня G1. Вторую волну с таким же уровнем жители донской столицы ощутят с 8 по 10 апреля. Вплоть до 15 апреля магнитные бури продлятся в слабом режиме, однако из-за их длительного периода люди с высокой геомагнитной чувствительностью будут ощущать некоторые недомогания.

Специалисты напоминают: в марте жители Дона переживут две слабоактивные магнитные бури. Они ожидаются 27 и 28 марта.

Валентина Любашенко