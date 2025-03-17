Житель Крыма оштрафован за контрабанду сигарет на 9,3 млн рублей
Суд назначил штраф жителю Красноперекопского района за хранение и намерение сбыть 80 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью более 9,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в январе 2023 года мужчина приобрел табачные изделия без акцизных марок. Товар он перевез в свой дом и хранил в гараже для последующей реализации.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному штраф в размере 400 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.