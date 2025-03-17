Крымский адвокат осужден за мошенничество на 5 млн рублей

Адвоката из Крыма осудили за попытку мошенничества с 5 млн руб., которые он якобы планировал передать в качестве взятки судебным работникам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2024 года юрист предложил своему подзащитному, проходившему по уголовному делу, передать через него взятку в размере 5 млн руб. якобы знакомым должностным лицам суда для смягчения приговора. На самом деле защитник не имел возможности повлиять на исход дела и не собирался выполнять обещанное.

Клиент, заподозрив обман, обратился в правоохранительные органы. В ноябре противозаконные действия юриста были пресечены совместными усилиями сотрудников республиканских управлений ФСБ и МВД. Деньги были обнаружены и изъяты в гараже обвиняемого.

Суд признал адвоката виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему 4 года колонии общего режима. Суд также запретил ему заниматься адвокатской деятельностью в течение 4 лет после отбытия наказания.

Алина Зорина