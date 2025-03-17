В Шахтах по требованию прокуратуры обустроили остановки

В Шахтах Ростовской области по требованию прокуратуры были обустроены остановочные пункты для улучшения доступа к общественному транспорту, особенно для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проверка показала, что ранее оборудование остановок в Шахтах было ненадлежащим. Это затрудняло использование общественного транспорта для всех категорий жителей, включая людей с ограниченными возможностями. Однако местные власти не предпринимали мер по исправлению ситуации.

После вмешательства прокуратуры шесть остановок были оснащены скамейками, а посадочные площадки подняты и оборудованы тактильными указателями и дорожной разметкой.

Валентина Любашенко