В Шахтах по требованию прокуратуры обустроили остановки
В Шахтах Ростовской области по требованию прокуратуры были обустроены остановочные пункты для улучшения доступа к общественному транспорту, особенно для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Проверка показала, что ранее оборудование остановок в Шахтах было ненадлежащим. Это затрудняло использование общественного транспорта для всех категорий жителей, включая людей с ограниченными возможностями. Однако местные власти не предпринимали мер по исправлению ситуации.
После вмешательства прокуратуры шесть остановок были оснащены скамейками, а посадочные площадки подняты и оборудованы тактильными указателями и дорожной разметкой.