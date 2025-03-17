Полиция задержала приезжего, кинувшего плиткой в «Мерседес» в центре Краснодара

Краснодарские полицейские задержали мужчину, кинувшего плиткой в проезжающий автомобиль «Мерседес» на улице Красной. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, нарушителем оказался приезжий из Подмосковья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полиции рассказали, что 15 марта рано утром нетрезвый 30-летний житель Московской области бросал тротуарную плитку в проезжающие мимо машины. В результате одного из бросков он серьезно повредил дорогостоящий «Мерседес», отметили в полиции.

«Приезжий на замечания сотрудников полиции реагировал агрессивно и выражался нецензурной бранью. Составлен протокол по ч. 2 ст. 20.1, за мелкое хулиганство ему грозит административный ареста до 15 суток»,— заявили в пресс-службе краевого главка МВД.

В ведомстве отметили, что водитель поврежденного автомобиля претензий к нарушителю не имеет.

Вячеслав Рыжков