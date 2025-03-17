Экс-судьи стали ответчиками по иску на 42 млн рублей из-за самостроя в Сочи
Адлерский районный суд Сочи принял к производству иск заместителя прокурора Краснодарского края о возмещении убытков, связанных с самовольным строительством многоквартирного дома. Ответчиками по делу выступают Елена Сухарева, Лариса Сырцова, бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и экс-глава Центрального районного суда Сочи Владимир Бахметьев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам иска, до 2009 года ответчики создали группу для строительства семиэтажного жилого дома в Хостинском районе Сочи на участке, не предназначенном для подобных объектов. Впоследствии здание было узаконено в судебном порядке, после чего помещения реализованы третьим лицам.
По данным прокуратуры, строительство без разрешительной документации привело к дополнительной нагрузке на социальную инфраструктуру, что выразилось в расходах бюджета на сумму более 42 млн руб.
Суд принял исковое заявление к рассмотрению и наложил обеспечительные меры.