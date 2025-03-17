Гладков поручил усилить работу по восстановлению жилья в белгородском приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам приграничных муниципалитетов усилить работу по восстановлению жилья. По данным главы региона, перечисленный им аванс из областного бюджета в 1,2 млрд руб. за прошедший месяц так и не был отработан. При этом строители якобы говорят белгородцам, что им не хватает денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«У меня претензии к каждому главе за плохую организацию восстановления жилья. Денег дали столько, сколько в голове не умещается. Поэтому количество претензий у меня будет увеличиваться»,— сказал губернатор.

Согласно докладам глав приграничных муниципалитетов, всего за прошедшую неделю из-за обстрелов пострадали 213 частных домов и квартир, восстановили 155 объектов.

В Белгороде повреждения получили четыре частных дома и 21 квартира (всего — 25). Ремонт завершен в 30 жилых помещениях (восемь частных домов и 22 квартиры). В работе остаются 127 объектов (78 частных домов и 49 квартир).

В Белгородском районе пострадали 19 объектов ИЖС, получили расписки еще по 34-м и по пяти квартирам (всего — 39). Восстановлению подлежат еще 284 жилых помещения (242 частных дома и 42 квартиры).

В Борисовском районе разрушения установили в одном частном доме и одной квартире, расписки получили от собственников трех квартир. Ремонт предстоит выполнить еще в 59 объектах (44 ИЖС и 15 квартир).

В Валуйском округе повреждения получил 41 частный дом, еще три и одна квартира восстановлены. В работе остаются 87 ИЖС.

В Грайворонском округе пострадали 20 частных домов и две квартиры (всего — 22). Завершен ремонт в двух ИЖС и десяти квартирах (всего — 12). Восстановлению подлежат еще 114 жилых помещений (86 частных домов и 28 квартир).

В Краснояружском районе разрушения установлены в пяти частных домах, расписки получены от владельцев трех. Предстоит отремонтировать еще 29 ИЖС.

В Шебекинском округе повреждения получили 99 жилых помещений (42 ИЖС и 57 квартир). Восстановлены 64 (20 частных домов и 44 квартиры). В работе остаются 3 508 объектов (1 511 ИЖС и 1 997 квартир).

Неделей ранее в Белгородской области при обстрелах пострадали 158 домов и квартир, восстановили за тот же период 157.

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Алина Морозова