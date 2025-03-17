Еще 74 населенных пункта в Курской области открыли для обследования разрушений

В Курской области еще 74 населенных пункта были открыты российскими военными для работы комиссий, обследующих разрушенное жилье. Об этом сообщил врио замгубернатора Владимир Базаров на заседании облправительства.

Речь идет о населенных пунктах в Беловском, Большесолдатском, Суджанском, Льговском и Кореневском районах. Господин Базаров добавил, что работа по обследованию жилья в них должна быть проведена «максимально быстро».

Всего в Курской области для этих целей открыто 232 населенных пункта — они относятся к так называемой «зеленой зоне», где Минобороны считает работу комиссий безопасной. Оставшиеся населенные пункты относятся либо к «бескомиссионным», либо работа ведется в них заочно с помощью аэрофотосъемки.

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Егор Якимов