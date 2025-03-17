Речные власти пытаются нивелировать ущерб для навигации после малоснежной зимы

ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» сообщает, что уже с 10 марта на Нижнем Дону приступило к плавному набору верхних бьефов Николаевского и Константиновского гидроузлов, входящих в состав Единой глубоководной системы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, 13 марта на реке Дон приступили к поднятию судоходной плотины Кочетовского гидроузла, после чего начался набор воды в верхнем бьефе гидроузла.

Согласно сообщению, мероприятия направлены на сохранение водных запасов Цимлянского водохранилища и своевременной подготовке судоходной магистрали к навигации текущего года, «учитывая малоснежную и теплую зиму 2024-2025 года».

Сергей Иванов