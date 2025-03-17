Два человека погибли в ДТП в Новокубанском районе

Пассажир и водитель легковушки погибли в аварии, произошедшей в Новокубанском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось около 07:20 по мск. Водитель, находившийся за рулем ВАЗ 2121, не предоставил преимущество в движении другой машине, выехал на главную дорогу и столкнулся с автомобилем «ГАЗель Next».

Два человека, находившиеся в салоне легковушки, погибли на месте.

Алина Зорина