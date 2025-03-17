С улиц Краснодара за неделю эвакуировали более 300 автомобилей
За прошедшую неделю с краснодарских улиц эвакуировали 364 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Автомобили отправили на штрафстоянку. Чаще всего машины эвакуировали с улиц Красной, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Красина.
Всего с начала 2025 года эвакуировали 3,4 тыс. автомобилей. Работу эвакуаторов в Краснодаре возобновили с 1 апреля 2024 года.