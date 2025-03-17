Самолет из Египта вынужденно совершил посадку в Казани
Рейс из Шарм-эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.
Самолет из Египта вынужденно совершил посадку в Казани
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ночью 16 марта в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, поэтому самолет сел в казанской воздушной гавани.
Его прибытие в нижегородский аэропорт ожидается сегодня в 13:30.