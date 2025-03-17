Рейс из Шарм-эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет из Египта вынужденно совершил посадку в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Самолет из Египта вынужденно совершил посадку в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью 16 марта в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, поэтому самолет сел в казанской воздушной гавани.

Его прибытие в нижегородский аэропорт ожидается сегодня в 13:30.

Дарья Сайфиева