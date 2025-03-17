Эксперты рассказали, как пенсионерам Ростовской области сохранить здоровье и уверенность в завтрашнем дне

С возрастом всё важнее заботиться о своём физическом здоровье, беречь эмоциональное состояние, грамотно вести бюджет и чаще получать заряд позитивных эмоций. Эксперты отмечают: чем больше порядка и предсказуемости в жизни, тем ниже уровень стресса у людей старшего возраста. Психолог Кристина Чаладзе дала простые и эффективные советы, которые помогут донским жителям зрелого возраста сохранить внутреннюю гармонию и наслаждаться каждым днём.



1. Полезные привычки для здоровья

Грамотное планирование – это опора, которая даёт чувство стабильности. Поэтому полезно составлять небольшой план на день или неделю: например, утренняя зарядка, консультации с врачами, чтение и прогулки с друзьями и родными на свежем воздухе. Даже умеренная регулярная физическая активность снижает тревожность и укрепляет иммунитет. В заботе о здоровье пригодятся «умные» медицинские гаджеты, сервисы телемедицины.

2. Автоматизировать рост благосостояния

Финансовые вопросы часто вызывают у пожилых людей беспокойство: о сроках получения пенсии, оплате счетов, достатке семьи, сохранности денег. Один из способов снизить стресс – перевести пенсию на карту надёжного банка, чтобы деньги поступали точно в срок, не нужно было идти за наличными в отделение почты или в банк, а все операции с деньгами проводить из дома.

3. Чаще общаться с близкими и найти новые увлечения

Людям старшего поколения важно чаще звонить детям и внукам, встречаться с друзьями, участвовать в клубах по интересам, проходить образовательные курсы. Делитесь эмоциями и впечатлениями, даже короткий телефонный разговор поможет улучшить настроение на весь день, а успешно освоенный навык или пройденный курс – поднимает настроение и самооценку.

4. Доверяйте современным технологиям, но будьте бдительны

Смартфон и интернет могут стать надёжными помощниками в жизни. С их помощью удобно не только общаться с родными и близкими людьми, но и управлять финансами. Но важно помнить и о безопасности.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Новые технологии дают и новые возможности для удобного управления финансами. Сегодня, чтобы увидеть поступление пенсии и социальных выплат, оплатить счета за ЖКХ и настроить автоплатежи, не нужно тратить время и нервы. В офисах банка наши эксперты рассказывают о финансовой грамотности и безопасности в интернете», о том, как позаботиться о своём здоровье онлайн, организовать комфортные досуг и обучение».

Психологи советуют пенсионерам не бояться менять привычки, если это делает жизнь проще. Автоплатежи, удобный доступ к деньгам, скидки и бонусы, стабильный распорядок дня и тёплое общение дончан с близкими. Всё это помогает повысить качество жизни и уверенность в завтрашнем дне.