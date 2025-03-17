В Курской области могут создать музей освобождения региона от ВСУ

Музей освобождения региона от ВСУ могут создать в Курской области. Об этом сообщил врио зампредседателя регионального правительства Артем Демидов на оперативном заседании.

По словам чиновника, сейчас необходимо собрать экспонаты для будущего музея: разрушенную украинскую технику, вооружения, военную форму, знаки отличия, документы и предметы быта. Для этого необходимо содействие со стороны Минобороны, добавил господин Демидов.

Врио губернатора Александр Хинштейн поддержал инициативу создания музея и заявил, что обращение в Минобороны будет подготовлено и рассмотрено на ближайшем оперштабе. Также господин Хинштейн обратился к главам муниципалитетов с просьбой подумать, что может войти в будущий музей.

В конце прошлой недели в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отбили у ВСУ 28 населенных пунктов Курской области. Самым крупным из них стал город Суджа, который находился под контролем украинских военных с августа 2024 года.

О том, как жители Суджи пережили украинскую оккупацию, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов