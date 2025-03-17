В Самаре специалисты нашли дефекты на 77 участках гарантийных дорог
Зафиксированы повреждения на 77 участках самарских дорог, отремонтированных в прошлые годы. К таким выводам пришли специалисты по итогам обследования объектов. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В адрес подрядных организаций направлены требования устранить выявленные замечания за счет собственных средств»,— говорится в сообщении.
По словам главы Самары Ивана Носкова, чиновники совместно с экспертами собираются проверить качество ремонта дорог за последние пять лет.
По информации мэрии дорожная кампания 2025 года в городе может начаться раньше срока из-за ранней весны. Всего в текущем году в Самаре планируется отремонтировать 126 объектов: 34 дороги общей длиной более 46 км, 17 тротуаров и 75 внутриквартальных проездов. В числе прочего 50 участков обновят «картами».