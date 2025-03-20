Цена проезда в московском такси по тарифам агрегаторов весной 2025 года

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|Название
|Класс автомобиля, примеры моделей
|Особенности и дополнительные сервисы
|Цена на выбранную поездку с юго-запада Москвы в аэропорт Шереметьево, расстояние 50 км
|Эконом
|Массовые, размерный класс B: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, BAIC U5
|Перевозка домашнего животного
|1600 руб.
|Комфорт
|Массовые, размерный класс С и D: Skoda Octavia, Kia Cerato, Chery Tiggo 7 Pro
|Более вместительный автомобиль, обязательное отсутствие царапин и прочих повреждений, более строгие требования к чистоте салона и кузова, возможность перевозки лыж, сноуборда и других грузов
|2200 руб.
|Комфорт+
|Массовые, размерный класс D: Toyota Camry, Volkswagen Passat, Geely Preface
|2500 руб.
|Бизнес
|Премиум, размерный класс E: Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Audi A6 и пр.
|Водитель в костюме и галстуке, открывает дверь пассажиру. Возможность встречи в аэропорту с табличкой, поездка в тишине, сопровождение для заранее приготовленного автомобиля
|4000 руб.
|Premier
|Премиум, размерный класс F: Mercedes-Benz S-класс, BMW 7-й серии, Audi A8, Hongqi H9 и пр.
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|5200 руб.
|Elite
|Премиум, размерный класс F, топовые комплектации: Mercedes-Benz S-Klasse Maybach или Zeekr 009 и пр.
|7800 руб.
|Минивэн
|Массовые минивэны
|Число пассажиров — до шести человек
|3000 руб.
|Cruise
|Премиальные минивэны: Mercedes-Benz V-Klasse
|6000 руб.
|Грузовой
|Легкий коммерческий автомобиль
|Размеры багажного отделения:S — 170х100х90 см, до 300 кг
М — 260х130х150 см, до 500 кг
L — 380х180х180 см, 1400 кг
XL — 400х190х200 см, до 2000 кг
Помощь грузчиков
|7200 руб.*