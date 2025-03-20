Цена проезда в московском такси по тарифам агрегаторов весной 2025 года

Название Класс автомобиля, примеры моделей Особенности и дополнительные сервисы Цена на выбранную поездку с юго-запада Москвы в аэропорт Шереметьево, расстояние 50 км Эконом Массовые, размерный класс B: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, BAIC U5 Перевозка домашнего животного 1600 руб. Комфорт Массовые, размерный класс С и D: Skoda Octavia, Kia Cerato, Chery Tiggo 7 Pro Более вместительный автомобиль, обязательное отсутствие царапин и прочих повреждений, более строгие требования к чистоте салона и кузова, возможность перевозки лыж, сноуборда и других грузов 2200 руб. Комфорт+ Массовые, размерный класс D: Toyota Camry, Volkswagen Passat, Geely Preface 2500 руб. Бизнес Премиум, размерный класс E: Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Audi A6 и пр. Водитель в костюме и галстуке, открывает дверь пассажиру. Возможность встречи в аэропорту с табличкой, поездка в тишине, сопровождение для заранее приготовленного автомобиля 4000 руб. Premier Премиум, размерный класс F: Mercedes-Benz S-класс, BMW 7-й серии, Audi A8, Hongqi H9 и пр. 5200 руб. Elite Премиум, размерный класс F, топовые комплектации: Mercedes-Benz S-Klasse Maybach или Zeekr 009 и пр. 7800 руб. Минивэн Массовые минивэны Число пассажиров — до шести человек 3000 руб. Cruise Премиальные минивэны: Mercedes-Benz V-Klasse 6000 руб. Грузовой Легкий коммерческий автомобиль Размеры багажного отделения:S — 170х100х90 см, до 300 кг

М — 260х130х150 см, до 500 кг

L — 380х180х180 см, 1400 кг

XL — 400х190х200 см, до 2000 кг

Помощь грузчиков 7200 руб.*