Какие из новых сервисов такси перспективны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова

Фото: из личного архива Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова

Фото: из личного архива

Необычные услуги такси в дальнейшем продолжат свое развитие, поскольку конкуренция на рынке растет с каждым годом. Для увеличения доходов компаний диверсификация услуг является необходимостью. Опросы показывают, что значительное число жителей крупных городов хотя бы раз пользовались нестандартными услугами такси на отдыхе. К перспективным направлениям развития услуг такси можно отнести такие услуги, как детское такси, поскольку для перевозки детей до 12 лет необходимо иметь специальное кресло и развитие подобного направления вписывается в проект «Демография» по увеличению рождаемости. Также, безусловно, востребовано такси для людей с ограниченными возможностями. Найдется свой потребитель для «праздничного такси», предполагающего перевозку большой компании. За последние годы появляется также много новых сервисов, нацеленных на возможность сэкономить на поездке и предлагать за перевозку свою цену. При этом подобные сервисы уступают крупным агрегаторам по оперативности предоставления машины клиенту.