В Шпаковском районе в ДТП с фурой пострадал 38-летний водитель

В Шпаковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. В результате которого водитель легковушки, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария произошла на 9 километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю». Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны Невинномысска в сторону Ставрополя, не проявил должного внимания к дорожной обстановке и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика MAN с полуприцепом.

В результате столкновения 38-летний водитель легкового автомобиля из соседнего региона получил травмы и был госпитализирован в больницу Ставрополя. Проверка показала, что пострадавший за последние два года привлекался к административной ответственности 18 раз, большинство из которых остались неоплаченными.

Николай Аксенов