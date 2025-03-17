Замглавы Новороссийска объяснил рост стоимости проезда в маршрутках

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале объяснил повышение цен на проезд в маршрутках. Ранее из-за этого местные студенты вышли на улицы города с плакатами о несогласии с ростом стоимости проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам замглавы Новороссийска, автобусные маршруты обслуживаются по нерегулируемому тарифу на основании 220-ФЗ. Перевозчик самостоятельно устанавливает стоимость проезда, уведомляя администрацию города.

Александр Гавриков заявил, что повышение цен происходит из-за роста стоимости топлива и обслуживания транспортных средств, а также запасных частей. Он отметил, что экономическое обоснование тарифа, предоставленное перевозчиками, больше 48 руб.

Алина Зорина