В Ростове производитель скульптур парка «Дружба» подал в суд на заказчика

Скульптурная мастерская «Медный голем» подала иск в Арбитражный суд Ростовской области к компании «Март дон строй», задолжавшей ей 4,9 млн руб. за скульптуры. Ответчик признал наличие задолженности, говорится в картотеке Арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Владелец мастерской Андрей Дементьев сообщил порталу 161.RU, что в парке установят четыре скульптурные композиции: «Донское Солнце и Луна», «Незнайка на Луне», «Маленький принц» и «Речной атлант». Три из них уже находятся в парке, а четвертая — «Солнце / Луна» — пока остается на территории предприятия.

«Эти неоплаченные скульптуры они незаконно передали парку, теперь это его имущество. Изделия они передали как свои, хотя не имели права на передачу дальше. Заверили нас, что оплатят, договорные обязательства были. Но оплата не поступила в итоге»,— уточнил Андрей Дементьев.

Николай Аксенов