В Самарской области зафиксированы температурные рекорды

В субботу, 15 марта, на 11 метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплее всего было в Большой Глушице, где столбик термометра поднялся до +15,5°С, превысив на +1,6°С максимум этого дня 23-летней давности. В Самаре и Тольятти воздух прогрелся до +13,0°С и +13,3°С соответственно. В двух крупнейших городах региона также побиты температурные рекорды 2002 года. В Серноводске Сергиевского района термометр показал +11,2°С. Предыдущий температурный максимум превышен на 5,9°С.

Погодные рекорды также были зафиксированы в райцентрах Безенчук, Клявлино, Кинель-Черкассы и Челно-Вершины, а также на метеостанциях Аглос (Волжский район), Новодевичье (Шигонский район) и Авангард (Нефтегорский район).

В пятницу, 14 марта, температурный максимум был зафиксирован в Сызрани (+13,4°С), Тольятти (+12,2°С) и на метеостанции Новодевичье (+11,1°С).

Андрей Сазонов