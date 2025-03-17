В Ростовской области убыль населения в превысила 2 тысячи человек

В январе 2025 года в Ростовской области убыль населения составила 2167 человек, что меньше показателя за прошлый год, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За январь текущего года в регионе зарегистрировано 5051 смерть (годом ранее — 5286), включая девять детей до одного года. В то же время рождаемость составила 2884 человека (год назад — 2743).

Ростовская область заняла второе место в Южном федеральном округе по количеству умерших и родившихся, уступив Краснодарскому краю.

Тат Гаспарян