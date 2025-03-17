Картофель на Дону подорожал почти до 80 рублей

В Ростовской области цена на картофель за последний месяц выросла почти до 80 руб. за килограмм, сообщает «Ростовстат». В феврале стоимость составляла 58,54 рубля, а к середине марта уже достигла 71,66 рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самые высокие цены на картофель наблюдаются в Таганроге — 77,65 рубля за килограмм. В Шахтах и Сальске стоимость также превышает средний уровень: 72,74 и 70,09 рубля соответственно.

В Миллерово и Волгодонске картофель можно купить дешевле всего — по 67,27 и 68,63 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена составляет около 69,88 рубля.

Тат Гаспарян