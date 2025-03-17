В Тольятти конкурсная комиссия назвала «соперника» Ильи Сухих на выборах главы города

В Тольятти на итоговом заседании конкурсной комиссии по выборам главы города были отобраны две кандидатуры, которые завтра, 18 марта, будут представлены для голосования на внеочередном заседании гордумы. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в городском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

Первая кандидатура — это первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих. В соперники ему конкурсная комиссия определила директора ООО «ВИП-Партнер» Александра Луниса.

Внеочередное заседание думы Тольятти, на котором депутаты должны выбрать главу города, намечалось на 19 декабря 2024 года, но в последний момент его отменили и перенесли выборы на неопределенный срок. Председатель гордумы Сергей Рузанов тогда заявил, что якобы на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально.

Однако, со слов источника, на самом деле выборы не состоялись из-за того, что кандидатура Ильи Сухих не прошла согласование в администрации президента РФ. Теперь же губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву удалось добиться согласования, и завтра господин Сухих сможет наконец-то официально стать главой Тольятти.

Алексей Алексеев