В Самарской области один человек погиб и один пострадал в ДТП с легковым авто и грузовиком
Смертельная авария произошла в Самарской области в воскресенье, 16 марта. Происшествие случилось на 378 км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
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По информации полиции, водитель машины Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Howo, за рулем которого был автомобилист 1967 года рождения. После этого легковое авто съехало в кювет.
Помощь медиков потребовалась пассажиру Toyota Corolla. Также в результате аварии погиб водитель легковой машины 1999 года. Силовики устанавливают обстоятельства ДТП.