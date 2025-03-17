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В Самарской области один человек погиб и один пострадал в ДТП с легковым авто и грузовиком

Смертельная авария произошла в Самарской области в воскресенье, 16 марта. Происшествие случилось на 378 км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

По информации полиции, водитель машины Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Howo, за рулем которого был автомобилист 1967 года рождения. После этого легковое авто съехало в кювет.

Помощь медиков потребовалась пассажиру Toyota Corolla. Также в результате аварии погиб водитель легковой машины 1999 года. Силовики устанавливают обстоятельства ДТП.

Георгий Портнов