В сквере на проспекте Кулакова в Ставрополе возобновили работы

В Ставрополе возобновились работы по благоустройству сквера рядом с заводом «Нептун» на проспекте Кулакова. Проект был выбран горожанами в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Специалисты начали демонтажные работы и подготовили основание для пешеходных дорожек. Также началась прокладка кабельной линии для освещения и видеонаблюдения в сквере.

«Посмотрел предложенные варианты тротуарной плитки, она должна соответствовать общей концепции сквера и гармонично сюда вписываться. Обговорил с подрядчиками все этапы строительных работ, сроки их выполнения, поручил усилить темпы и при необходимости увеличить количество строительных бригад»,— рассказал Иван Ульянченко.

Благоустройство сквера планируется завершить к 1 августа этого года.

Николай Аксенов