Из Большого каньона в Крыму спасли туристку, получившую травму головы

Спасатели оказали помощь туристке, которая не смогла самостоятельно выбраться из Большого каньона в Крыму. Она получила травму головы и не могла идти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

15 человек личного состава МЧС республики на протяжении 15 часов пытались транспортировать пострадавшую туристку с помощью альпинистского снаряжения и веревок в безопасное место. Работу специалистов осложняло темное время суток и рельефный участок горной местности.

«Спасатели обездвижили пострадавшую и из-за резкого снижения температуры использовали термозащитное одеяло. Женщина была передана медикам», — отметили в ГУ МЧС Крыма.

Жителей и гостей региона просят регистрировать в МЧС даже небольшую группу туристов, которая отправится в лес или горы. Спасатели помогут путешественникам подготовиться к походу и расскажут обо всех сложностях выбранного маршрута.

Алина Зорина