В Ростовской области измерили радиационный фон

Ростовский гидрометцентр опубликовал результаты исследования уровня радиации за начало марта. Взятые пробы подтвердили, что показатели находятся в пределах естественного фона, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В зоне объектов с потенциальной опасностью, находящихся в радиусе 100 км от Ростовской области, мощность излучения составила 0,08-0,16 микрозиверт в час. Вблизи Ростовской атомной электростанции этот показатель варьировался от 0,09 до 0,16 микрозиверта в час.

Эти значения соответствуют норме и не представляют угрозы для здоровья местных жителей.

Ранее появилась информация что министерство образования Ростовской области планирует приобрести для школьников дозиметры-радиометры, а также костюмы, защищающие от радиоактивной пыли и другого воздействия. На поставку товара уйдет порядка 13,6 млн руб.

Николай Аксенов