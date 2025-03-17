В Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра
Утром и днем 17 марта на территории Сочи и ФТ Сириус возможно усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Согласно прогнозу, ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, местами с порывами до 15-18 м/с. В мэрии уточняют, что все городские службы города работают в усиленном режиме.
Жителям и гостям курорта рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Кроме того, необходимо принять все необходимые меры предосторожности.