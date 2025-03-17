Депутатом гордумы Сызрани по одномандатному округу №18 избрали Яну Гурину

По результатам дополнительных выборов депутатом гордумы VIII созыва по одномандатному округу №18 избрана Яна Гурина, выдвинутая Всероссийской политической партией «Единая Россия». Об этом сообщает избирательная комиссия Самарской области. Она получила наибольшее число голосов — 80,02%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дополнительные выборы прошли в Сызрани 15 и 16 марта. Помимо Яны Гуриной было еще три кандидата: самовыдвиженец Сергей Ковалев, Александр Лапченков от «Коммунистической партии Российской Федерации» и Раиса Фирулина от ЛДРП.

Ранее депутатом гордумы по одномандатному округу №18 был Сергей Володченков. В сентябре прошлого года он возглавил администрацию Сызрани.

Руфия Кутляева