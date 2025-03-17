Строительство очистных сооружений в Ставрополе почти завершили

В Ставрополе завершен основной этап строительства очистных сооружений. В настоящее время специалисты занимаются установкой и настройкой систем для очистки воды, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Параллельно с этим рабочие монтируют систему отопления и благоустраивают территорию вокруг объекта. После завершения отделочных работ планируется ввести сооружения в эксплуатацию.

«Двухэтажное здание новой очереди возвели на месте некогда существовавших очистных сооружений. На площади порядка четырех тысяч квадратных метров построили девять фильтров и два резервуара для воды, а также проложили коммуникации»,— рассказали в администрации Ставрополя.

Запустить новую современную станцию очистки воды, которая будет производить дополнительно 50 тыс. куб. м, планируют во втором квартале 2025 года.

Николай Аксенов