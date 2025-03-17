Руководитель курской «Облгосэкспертизы» ушел в отставку

Владислав Водолад покинул пост директора курского госучреждения «Облгосэкспертиза» (подведомственно областному министерству строительства), который занимал с января 2023 года. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн во время заседания облправительства, господин Водолад уволился по собственному желанию.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новым директором «Облгосэкспертизы» назначен Александр Жиляев, с декабря 2024 года возглавлявший другое учреждение, подведомственное курскому минстрою,— «Курскгражданпроект».

«Рассчитываю, что с его приходом мы сумеем изменить работу госэкспертизы. Получаю большое количество нареканий на качество экспертизы, на подходы к работе, на формализм. Уже сам сталкивался с тем, что есть масса замечаний. Такого быть не может и не должно. Госэкспертиза — важнейший орган, который должен не допускать завышения стоимости объектов, проверять проектные решения и, конечно, должна отсутствовать аффилированность с застройщиками»,— сказал господин Хинштейн.

В конце 2024 года врио губернатора обратил внимание на рост стоимости готового жилья, которое в частности предоставляется курянам по жилищным сертификатам. Он поручил членам правительства провести с застройщиками работу по фиксации цен на уровне средних показателей, устанавливаемых Минстроем. Достигнуть этого результата к концу января не удалось, после чего врио первого вице-губернатора — председателя облправительства Алексей Дедов ушел в отставку. Спустя две недели уволился строительный врио замгубернатора Роман Денисов. Их сменили бывший первый замглавы Карелии Александр Чепик и бывший строительный заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров.

Кроме того, в Курской области запустили механизм «социального риэлторства» на фоне роста цен на услуги по подбору жилья, в том числе для вынужденных переселенцев.

Алина Морозова