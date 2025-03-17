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На Дону за неделю на пожарах погибли восемь человек

В Ростовской области пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю среагировали на 50 пожаров, в результате которых погибли восемь человек, трое были спасены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным ведомства, в регионе было зафиксировано 87 случаев возгорания сухой растительности и камыша. Также спасатели участвовали в ликвидации 16 дорожно-транспортных происшествий, где восемь человек были спасены.

Уточняется, что на водных объектах также произошло два инцидента, четверо погибли.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области житель Таганрога погиб из-за шашлыка, который приготовили соседи на общедомовом балконе.

Снежана Стодольская

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