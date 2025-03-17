На Ставрополье 80 застройщиков возводят 201 объект долевого строительства
В Ставропольском крае 80 застройщиков строят 201 объект недвижимости общей площадью 2,4 млн кв. м по программе долевого строительства. Все работы финансируются через эскроу-счета, что обеспечивает безопасность сделок для покупателей, с сообщили в Минстрое региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Граждане приобретают жилье как за собственные средства, так и с помощью ипотечных кредитов,— рассказал глава краевого Минстроя Андрей Уваров.
В феврале 2025 года было заключено 1182 договора долевого участия, что на немного больше, чем в прошлом году.
С 1 марта застройщики начали использовать механизм эскроу-счетов для строительства частных домов, сообщили власти Ставропольского края. В регионе 59 компаний уже готовы к применению нового финансового инструмента.
В этом году на Ставрополье ввели в эксплуатацию 482 тыс. квадратных метров жилья. За первые два месяца объем строительных работ составил 240 млрд руб., что превышает показатели прошлого года.