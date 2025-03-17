В этом году на Ставрополье реализуют 13 инвестпроектов на 74 млрд рублей

В Ставропольском крае до 2025 года планируется реализовать 13 крупных инвестиционных проектов на сумму более 74 млрд руб. Эти проекты создадут около 6 тыс. рабочих мест, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Корпорацию развития Ставропольского края (КРСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ

В настоящее время КРСК сопровождает 42 проекта. В 2024 году в основной капитал поступило более 55,1 млрд руб. инвестиций, что позволило создать около 5 тыс. новых рабочих мест.

Одним из успешно реализованных проектов стал завод в Невинномысске, открывшийся в 2024 году. В его создание было вложено 295 млн руб. На предприятии будут выпускать удобрения, ранее не производившиеся в России. Продукция будет использоваться в строительстве, нефтедобыче, теплоэнергетике и целлюлозно-бумажной промышленности. Проектная мощность завода составит 2,4 тыс. тонн в год.

С 2015 года в Ставропольском крае реализовано 299 инвестиционных проектов через Корпорацию развития региона. Общий объем инвестиций составил 167,1 млрд руб., что позволило создать более 4,7 тыс. рабочих мест.

Николай Аксенов