Причиной падежа оленей на Ямале стали сложные погодные условия

Сложные погодные условия стали причиной падежа оленей в частных хозяйствах Ямальского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила служба ветеринарии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба ветеринарии ЯНАО Фото: Служба ветеринарии ЯНАО

Межведомственная группа завершила выезд в Сеяхинскую тундру и подвела первые итоги обследования. Специалисты осмотрели несколько стойбищ и провели облет территории, зафиксировали падеж среди молодых особей, оценили условия выпаса, состояние снежного покрова и доступность кормовой базы.

В ходе клинического осмотра животных не было обнаружено признаков инфекционных болезней. Ветспециалисты взяли пробы биоматериала от павших животных для дальнейших исследований. По предварительным данным, основной причиной падежа стали сложные погодные условия: метели чередуются с оттепелями, а в некоторых местах зафиксированы корковые явления снежного покрова, затрудняющие молодняку добычу корма.

С оленеводами провели информационно-просветительскую работу, вручив памятки и дополнительные комплекты к ветнаборам, которые семьи получили в прошлом году. Мониторинг состояния поголовья продолжается, и как только будут готовы результаты лабораторных исследований, о них сообщат дополнительно.

Ранее в Надымском районе Ямала прокуратура потребовала устранить нарушения после массового падежа оленей — в январе на территории района погиб 31 северный олень из стада МОП «Ярсалинское». Отходы от падежа не были надлежащим образом хранимы до утилизации, а сжигание проводилось без участия государственного ветеринара.

Ирина Пичурина