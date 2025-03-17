Над Краснодарским краем сбили два беспилотника

За прошедшую ночь над Краснодарским краем уничтожили два БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Забелина Фото: Галина Забелина

Беспилотники были уничтожены с 22:25 до 07:00 по мск. Их сбили дежурные средства ПВО.

Всего над Россией за ночь сбили 22 украинских БПЛА. 13 — над территорией Астраханской области, три — над Республикой Калмыкия, два — над Брянской областью и по одному над Волгоградской и Ростовской областями.

Как уточняет Минобороны, с 18:20 16 марта до 07:00 17 марта дежурные средства ПВО сбили 72 БПЛА над территорией РФ.

Алина Зорина