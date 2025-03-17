Мэрия Нягани расторгла контракт с автобусным перевозчиком из-за жалоб жителей

Администрация Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) решила расторгнуть контракт с перевозчиком ООО «Авокадо» из-за массовых жалоб жителей на задержки автобусов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева

«Перевозчик ООО «АВОКАДО» нарушает условия контракта — движение транспортных средств не соответствует расписанию. В связи с недолжной работой этого перевозчика принято решение о расторжении действующих контрактов и заключении нового муниципального контракта по маршрутам №1, 7/1, 8, 10/1 и 10/2»,— сообщил господин Ямашев.

Он также добавил, что до заключения нового контракта маршруты будут обслуживать автобусы малого класса: три из них выйдут на маршрут №1, по одному — на №8, 10/1, 10/2, при этом расписание не изменится.

Напомним, ранее задержками автобусов в городах ХМАО заинтересовалась Генпрокуратура. В ходе проверок были выявлены нарушения расписания движения не только в Нягани, но и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Радужном, Урае и прочих. По фактам проверок прокуроры внесли более 40 представлений, возбудили дела об административных правонарушениях.

Ирина Пичурина