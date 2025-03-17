ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту»

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках 65-го тура КХЛ со счетом 3:6 проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту». В этом сезоне команды уже встречались между собой. Победу со счетом 2:1 себе в актив занес «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В этот раз хозяева активнее начали встречу и открыли счет уже на четвертой минуте матча. Отличился Степан Хрипунов. Через четыре минуты сочинские хоккеисты восстановили паритет после точного броска Амира Гараева. Первый период прошел с преимуществом уральцев, работы у вратаря «Сочи» Евгения Волохина было много. Но счет по итогу 20 минут был равным.

В первые пять минут второго периода «Автомобилист» забил трижды. Отличились Брукс Мэйсек, Семен Кизимов и Александр Шаров. Но сочинцы не опустили руки и забили два гола в течение двух минут. Шайбы на свой счет записали Никита Баклашев и Даниил Сероух. На 34-й минуте Александр Шаров записал себе в актив дубль, а на последних секундах основного времени Семен Кизимов забил свой второй гол в этом противостоянии. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:6.

После 65 матчей в КХЛ «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата сочинцам осталось провести три матча. В следующем туре сочинские хоккеисты встретятся 18 марта в Минске с ХК «Динамо».

Евгений Леонтьев