Ночью в Сочи потушили пожар в жилом доме

В ночь на 17 марта пожарные Сочи ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Макаренко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 23:22. Прибывшие на место происшествия в 23:31 пожарные установили, что произошло возгорание квартиры на площади 50 кв. м.

К 23:48 специалистам удалось локализовать огонь, а к 00:10 — ликвидировать открытое горение. Полная ликвидация возгорания произошла спустя 10 минут.

В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

Мария Удовик