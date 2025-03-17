В муниципалитете Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

Режим «Повышенная готовность» введен в Курманаевском районе Оренбургской области. Это связано с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры и экономики, сообщает региональное ГУ МЧС.

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По информации ведомства, в настоящее время в регионе закрыты для движения шесть низководных мостов: один — в Курманаевском, два — в Красногвардейском, один — в Бузулукском и два — в Первомайском районе. Кроме того, транспорт не может проехать по понтонному мосту в Соль-Илецке и на участке автодороги с переливом в Тоцком районе.

На сегодняшний день на Ириклинском водохранилище продолжается сброс воды. Приток составляет 35,6 куб. м/c. Сброс: 201 куб. м/с.

Уровень воды в реке Урал в районе Орска равен 310 см. При этом опасная отметка в 700 см не превышена. Уровень Урала у Оренбурга составляет 306 см (опасная отметка — 930 см; не превышена).

Георгий Портнов