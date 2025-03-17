Сочи вошел в топ направлений для одиночных путешествий

В марте Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, город собрал 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий заняла Москва. Столица России собрала 17% одиночных бронирований. Средняя стоимость одной ночи размещения в Москве составляет 3,2 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — три ночи.

Санкт-Петербург получил второе место в топе направлений для одиночных поездок. Культурная столица собрала 15% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для одиночных путешествий в марте попал еще один город Краснодарского края. В Краснодаре путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,5 тыс. руб.

Мария Удовик